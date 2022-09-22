Кого в России мобилизуют в первую очередь

22:47, 22 сен 2022

Минобороны России ответило на главные вопросы о частичной мобилизации, пишет РИА Новости.



В первую очередь, частичной мобилизации подлежат стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. При этом нет очередности призыва из запаса, но приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности. Одним из основных факторов является наличие боевого опыта. Будут призываться как офицеры, так и рядовые и сержанты.







Призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие до 55 лет.



Есть должности, которые могут замещаться женщинами, например, медработники, но потребность в таких специалистах минимальная.



Призываться не будут забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;



Признанные не годными по состоянию здоровья;



Занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;



Имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет;



Те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.





Граждане, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, согласно пункту 1 статьи 18 закона «О мобилизационной подготовке».



Призыву по мобилизации не подлежат военные пенсионеры, которые находятся в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и сняты с воинского учета.



Те, кто постоянно живет за пределами России и не состоит на воинском учете, не подлежит призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны.

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