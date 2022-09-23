Кого и как мобилизуют, куда будут перечислять деньги мобилизованным и кто точно останется дома
10:01, 23 сен 2022
Генштаб ВС России разъяснил кого мобилизуют
КОГО ПРИЗОВУТ
Мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие до 55 лет. Приоритетным критерием является не звание, а военно-учетная специальность. В первую очередь это:
- Стрелки,
- танкисты,
- артиллеристы,
- водители,
- механики-водители
Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта
ЖЕНЩИНЫ ТОЖЕ?
Не исключено, но маловероятно. Есть такие должности, которые могут замещаться женщинами с соответствующей военно-учетной специальностью. Как правило это медики. Но потребность в таких специалистах сейчас минимальная.
А ПЕНСИОНЕРЫ?
Если военный пенсионер находится в отставке (ему больше 65 лет или по состоянию здоровья), он не подлежит призыву по мобилизации.
ТЕХ, КТО ЗА ГРАНИЦЕЙ?
Те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете - не подлежит призыву. Но те, кто уехал ненадолго (отпуск, командировка) и стоит на воинском учете у себя в районе на учете - могут быть призваны.
СКОЛЬКО НАБИРАЮТ
Как объявил Министр обороны - 300 тысяч человек. Это количество определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Но никаких квот нет. У каждого региона свое задание по мобилизации, которое выстраивается с учетом имеющегося мобилизационного резерва.
КОГО ОСВОБОДЯТ
— забронированные граждане (к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности)
— признанных временно не годными по состоянию здоровья
— занятых постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы
— имеющих на иждивении 4 детей в возрасте до 16 лет
— Те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа
ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ
Мобилизованные граждане будут приравнены в статусе с военнослужащими по контракту. То есть они получат все те же выплаты и льготы, которые есть у кадровых военных: ежемесячное денежное довольствие в соответствии с окладами по званию и должности, надбавки и стразовые выплаты. Деньги будут начисляться на персональный счет военнослужащего, которые он уже по желанию сможет переводить членам семьи.
КСТАТИ
Более 10 тысяч запасников самостоятельно, не дожидаясь повестки, прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации.
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