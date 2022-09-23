Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Кого и как мобилизуют, куда будут перечислять деньги мобилизованным и кто точно останется дома

Кого и как мобилизуют, куда будут перечислять деньги мобилизованным и кто точно останется дома

10:01, 23 сен 2022

Генштаб ВС России разъяснил кого мобилизуют

КОГО ПРИЗОВУТ

Мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие до 55 лет. Приоритетным критерием является не звание, а военно-учетная специальность. В первую очередь это:

- Стрелки,



- танкисты,

- артиллеристы,

- водители,

- механики-водители

Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта

ЖЕНЩИНЫ ТОЖЕ?
Не исключено, но маловероятно. Есть такие должности, которые могут замещаться женщинами с соответствующей военно-учетной специальностью. Как правило это медики. Но потребность в таких специалистах сейчас минимальная.


А ПЕНСИОНЕРЫ?
Если военный пенсионер находится в отставке (ему больше 65 лет или по состоянию здоровья), он не подлежит призыву по мобилизации.

ТЕХ, КТО ЗА ГРАНИЦЕЙ?
Те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете - не подлежит призыву. Но те, кто уехал ненадолго (отпуск, командировка) и стоит на воинском учете у себя в районе на учете - могут быть призваны.


СКОЛЬКО НАБИРАЮТ
Как объявил Министр обороны - 300 тысяч человек. Это количество определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Но никаких квот нет. У каждого региона свое задание по мобилизации, которое выстраивается с учетом имеющегося мобилизационного резерва.

КОГО ОСВОБОДЯТ
— забронированные граждане (к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности)

— признанных временно не годными по состоянию здоровья

— занятых постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы

— имеющих на иждивении 4 детей в возрасте до 16 лет

— Те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа



ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ
Мобилизованные граждане будут приравнены в статусе с военнослужащими по контракту. То есть они получат все те же выплаты и льготы, которые есть у кадровых военных: ежемесячное денежное довольствие в соответствии с окладами по званию и должности, надбавки и стразовые выплаты. Деньги будут начисляться на персональный счет военнослужащего, которые он уже по желанию сможет переводить членам семьи.

КСТАТИ
Более 10 тысяч запасников самостоятельно, не дожидаясь повестки, прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации.

Читайте также:

Как избежать мобилизации при вручении повестки по ошибке
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.kp.ru
Теги: мобилизация
Читайте также

Кого в России мобилизуют в первую очередь
Общество в Башкирии
Кого в России мобилизуют в первую очередь
Стало известно будут ли подлежать мобилизации студенты
Политика в Башкирии
Стало известно будут ли подлежать мобилизации студенты
Раскрыты главные критерии отбора при частичной мобилизации
Общество в Башкирии
Раскрыты главные критерии отбора при частичной мобилизации
В России с сегодняшнего дня объявлена частичная мобилизация
Политика в Башкирии
В России с сегодняшнего дня объявлена частичная мобилизация


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: