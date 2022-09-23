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В Ростуризме рассказали, кому из россиян можно выезжать за границу

В Ростуризме рассказали, кому из россиян можно выезжать за границу

11:41, 23 сен 2022

В Ростуризме сообщили, что для россиян, не получивших повестку, нет никаких ограничений по выезду за границу страны и между регионами. Об этом глава ведомства Зарина Догузова написала в своем телеграм-канале. Она отметила, что ей начали поступать многочисленные вопросы, касающиеся эти темы.



— Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент - если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне, — объясняет глава Ростуризма.

Зарина Догузова при этом отметила, что остальными уточнениями стоит обращаться в военкомат.

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Источник: proural.info
Теги: мобилизация
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