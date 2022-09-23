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Студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации

Студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации

18:37, 23 сен 2022

Студенты-заочники российских вузов могут быть призваны в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии. Об этом сообщается в Telegram-канаде проекта «Объясняем.рф».



— Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации, — говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня, после того как в России заработала горячая линия по частичной мобилизации, проект «Объясняем.рф» начал публиковать ответы на самые популярные вопросы, которые поступают сотрудникам call-центров. Среди прочего отвечают на вопрос, куда жаловаться, если забирают, а вы не подходите. Жаловаться на действия или бездействие сотрудников военкомата, говорят в проекте, можно начальнику военкомата и в вышестоящий комиссариат, прокуратуру или суд. Есть и ответ на вопрос о том, когда закончится служба по частичной мобилизации.


— В соответствии с Указом президента РФ от 21 сентября 2022 года «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» заключенные контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает президент РФ, — отвечают авторы проекта.

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Источник: ufa1.ru
Теги: мобилизация
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