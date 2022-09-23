Погода в Башкирии 24 сентября 2022 года: очень тепло

21:44, 23 сен 2022

Суббота, 24 сентября, в Башкирии будет последним в текущем году днем с летней погодой и высокой температурой воздуха. В последующие дни в республике начнет холодать. Об этом предупредил региональный Гидрометцентр.







– В республике еще удержится летнее тепло с максимальными температурами воздуха до +23, +28°. 25 сентября с прохождением холодного фронта днем уже +16, +21°, местами с кратковременными дождями, – отметили специалисты.



24 сентября в республике обойдется без существенных осадков. Ветер будет южный, юго-восточный, умеренный. Ночью столбики термометров покажут +5, +10° (местами по региону +12, +17°).



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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