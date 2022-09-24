Стало известно, когда в Башкирии выпадет первый снег

10:58, 24 сен 2022

Синоптики Башгидрометцентра пообещали уже в начале следующей неделе резкое изменение погоды. По данным метеорологов, 27 сентября ожидается первый снег. Пока что погода будет летней.







24 сентября ожидается летнее тепло с температурой воздуха до +23,+28°. 25 сентября на регион надвинется холодный фронт и температура станет +16,+21°, местами пройдут кратковременные дожди.



В начале следующей недели из-за циклона пройдут обильные осадки, а температура воздуха не поднимется выше+9,+14°. В ночь на 27 сентября в отдельных северных и горных районах пройдет снег с дождем.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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