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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Салаватского района Башкирии Максут Халджанов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Салаватского района Башкирии Максут Халджанов

19:56, 24 сен 2022

Глава администрации Салаватского района Марс Кашапов сообщил, что на территории Украины погиб местный житель младший сержант Максут Халджанов из села Мурсалимкино.



– Героически погиб наш земляк, механик-водитель 57 мотострелкового отделения мотострелкового полка, младший сержант Халджанов Максут Адамбаевич, – сообщил руководитель муниципалитета.

Марс Кашапов выразил соболезнование семье погибшего. Дата и время похорон пока что не сообщаются.

Ранее сообщалось о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб  уроженец села Шарипово Салаватского района Исанбаев Руслан Альфритович.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Салаватский район Погибшие на Украине
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