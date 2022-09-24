Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Салаватского района Башкирии Максут Халджанов
19:56, 24 сен 2022
Глава администрации Салаватского района Марс Кашапов сообщил, что на территории Украины погиб местный житель младший сержант Максут Халджанов из села Мурсалимкино.
– Героически погиб наш земляк, механик-водитель 57 мотострелкового отделения мотострелкового полка, младший сержант Халджанов Максут Адамбаевич, – сообщил руководитель муниципалитета.
Марс Кашапов выразил соболезнование семье погибшего. Дата и время похорон пока что не сообщаются.
Ранее сообщалось о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец села Шарипово Салаватского района Исанбаев Руслан Альфритович.
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Источник:
www.ufa.kp.ru
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