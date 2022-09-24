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В Мелеузовском районе Башкирии похоронили 45-летнего Вадима Кучербаева, который был в батальоне Шаймуратова

В Мелеузовском районе Башкирии похоронили 45-летнего Вадима Кучербаева, который был в батальоне Шаймуратова

20:01, 24 сен 2022

В Мелеузовском районе 23 сентября проводили в последний путь погибшего на Украине 45-летнего Вадима Кучербаева, об этом сообщили в пресс-службе администрации. Мужчина отправился на спецоперацию в составе Башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова.



Погибший родился на территории района в селе Нугуш, отучился в среднем школе. С декабря 1995 года по ноябрь 1998 года служил в инженерных войсках. В 2000-2001 годах принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике.

На территорию Украины Кучербаев отправился в августе. Дата гибели не сообщается.


Ранее сообщалось о том, что в ходе спецоперации России на Украине погиб доброволец Илшат Имангулов, который отправился принимать участие в СВО в составе добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: администрация Мелеузовского района
Теги: Мелеузовский район Погибшие на Украине
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