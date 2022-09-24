Погода в Башкирии 25 сентября 2022 года: дождливо и ветрено

22:01, 24 сен 2022

В воскресенье, 25 сентября, синоптики прогнозируют дожди, местами сильные. В отдельных районах возможны грозы. Порывы ветра будут достигать до 18 м/с.







По данным МЧС республики, в этот день будет облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью в отдельных районах будет небольшой дождь, днем - сильный. В отдельных районах республики ожидаются грозы.



Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, днем порывы могут достигать до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11,+16°, при прояснениях до +6°, днем +13,+18°, по юго-востоку до +23°.





Также ночью и утром на отдельных участках автодорог будет туман с видимостью 500-1000 метров, днем ухудшение видимости при осадках до одного-двух километров.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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