Стало известно, какие задачи будут выполнять мобилизованные
17:28, 25 сен 2022
Российских военных, которые в какой-то степени выдохлись, нужно поменять, для этого и нужна мобилизация в России. Она своевременна, заявил URA.RU командир первого ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максим «Индус» Дроздов.
«Части, которые на передовой, пора менять и закреплять позиции. Призванные россияне нужны для контролирования освобожденных территорий. Сейчас мы идем вперед, соответственно нужно закрепление территорий. Российской армии нужны подкрепление и поддержка», — пояснил он.
Противник применяет террористические действия, рассказал Дроздов. Он также убежден, что освобожденные территории Донбасса станут территорией Российской Федерации.