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Стало известно, какие задачи будут выполнять мобилизованные

Стало известно, какие задачи будут выполнять мобилизованные

17:28, 25 сен 2022

Российских военных, которые в какой-то степени выдохлись, нужно поменять, для этого и нужна мобилизация в России. Она своевременна, заявил URA.RU командир первого ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максим «Индус» Дроздов.



«Части, которые на передовой, пора менять и закреплять позиции. Призванные россияне нужны для контролирования освобожденных территорий. Сейчас мы идем вперед, соответственно нужно закрепление территорий. Российской армии нужны подкрепление и поддержка», — пояснил он.

Противник применяет террористические действия, рассказал Дроздов. Он также убежден, что освобожденные территории Донбасса станут территорией Российской Федерации.

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Источник: ura.news
Теги: мобилизация
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