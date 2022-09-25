Стало известно, какие задачи будут выполнять мобилизованные

17:28, 25 сен 2022

Российских военных, которые в какой-то степени выдохлись, нужно поменять, для этого и нужна мобилизация в России. Она своевременна, заявил URA.RU командир первого ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максим «Индус» Дроздов.







«Части, которые на передовой, пора менять и закреплять позиции. Призванные россияне нужны для контролирования освобожденных территорий. Сейчас мы идем вперед, соответственно нужно закрепление территорий. Российской армии нужны подкрепление и поддержка», — пояснил он.



Противник применяет террористические действия, рассказал Дроздов. Он также убежден, что освобожденные территории Донбасса станут территорией Российской Федерации.

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