Известный военкор сообщили о вопиющей халатности в военкомате Башкирии

22:00, 25 сен 2022

Известный военкор, один из создателей фильма «Мариуполь» Алексей Ларкин в своем телеграмм-канале опубликовал сообщение от жителей Башкирии. Те попросили его придать огласке «вопиющий факт халатности и беспредела» со стороны военного комиссариата Кигинского и Белокатайского районов Башкирии.







«Повестки по Белокатайскому району получили около 300 человек, многие из них не попадают под первую волну частичной мобилизации, не говоря уже о том, что некоторые из них имеют хронические заболевания. У самого троюродный брат получил повестку, хотя ему на данный момент 39 лет и никаких офицерских званий он не имеет», - цитирует Ларкин автора обращения.



Ларкин добавил, что надеется на «быструю адекватную реакцию» всех ответственных лиц.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram