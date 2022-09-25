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В Башкортостане прогнозируется похолодание до +4°

В Башкортостане прогнозируется похолодание до +4°

23:07, 25 сен 2022

26 сентября, в Башкирии ожидается резкое похолодание. Это следует из опубликованного региональным МЧС прогноза погоды.

В грядущий понедельник будет облачно с прояснениями. Стоит ожидать дождей, местами – сильных. Ветер будет юго-западный 3-8 метров в секунду, в некоторых районах порывы до 18 метров в секунду.



Этой ночью будет холодно, столбики термометров опустятся до +4,+9°, днем воздух прогреется до +8,+13°.

Автолюбителям ночью и утром стоит быть внимательнее, поскольку ожидается туман, и видимость составит 500 и менее метров.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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