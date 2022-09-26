Какие выплаты получат мобилизованные в Башкирии
09:03, 26 сен 2022
В Башкирии назвали размеры выплат, которые получат граждане, призванные в ходе частичной мобилизации. Общая сумма складывается из федеральных и региональных выплат, сообщает проект «Объясняем. Башкортостан».
Так, региональные выплаты состоят из единовременного пособия в размере 200 тысяч рублей — его выплачивают по истечении 90 дней со дня подписания контракта, а также суточных в размере двух тысяч рублей в сутки — их платят бойцам с момента подписания контракта вне зависимости от их местонахождения.
Федеральные выплаты складываются из нескольких составляющих. От 220 тысяч рублей — это заработная плата. По восемь тысяч рублей выплачивается за каждый день ведения активных действий. 3,29 миллиона рублей получат бойцы в случае тяжелого ранения, 3,07 миллиона рублей — в случае легкого ранения — это страховые выплаты.
12,4 миллиона рублей единовременно поучат семьи в случае гибели военнослужащих, также семьям положены ежемесячные денежные компенсации.
Напомним, депутаты Госсобрания РБ внесли изменения в закон «О дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих». Согласно документу, для семей погибших военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции в дополнение к федеральным выплатам предусмотрена денежная компенсация из бюджета республики в размере двух миллионов рублей.