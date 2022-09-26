В Кармаскалинском районе Башкирии строят дом для семьи погибшего 25-летнего сержанта
09:16, 26 сен 2022
В Башкирии семье погибшего на территории Украины солдата Кузьмы Николаева построят дом. В селе Сихонкино Кармаскалинского района побывал глава республики Радий Хабиров. Он навестил вдову и отца военнослужащего.
25-летний Кузьма Николаев погиб в марте этого года. В первые дни военной операции на территории Украины он со своими сослуживцами попал в окружение. Солдат был тяжело ранен. Несмотря на это, Кузьма Николаев принял решение остаться на позиции и прикрыть собой отход ребят. За этот подвиг он был посмертно награжден орденом Мужества. У него остались двое маленьких детей.
Как сообщили в администрации главы региона, республика не оставила без внимания семью погибшего солдата. Сейчас завершается строительство нового дома для его отца-инвалида.
– Дом будет теплый, и всем хватит места, чтобы жить вместе, – отметил Радий Хабиров. – У республики есть ресурсы и силы, чтобы помочь всем семьям, которым требуется наша поддержка.
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