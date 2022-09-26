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Жители Октябрьского возмутились укладкой асфальта в дождевые лужи

Жители Октябрьского возмутились укладкой асфальта в дождевые лужи

09:27, 26 сен 2022

Жители башкирского города Октябрьский возмутились укладкой асфальта в дождевые лужи в 25-м микрорайоне. Один из горожан выразил свое недовольство на личной странице в социальных сетях главы республики Радия Хабирова, сопроводив свое обращение фото.



– Горячий свежий асфальт кладут прямо в огромные лужи для того, чтобы весной в этом месте снова ремонтировать? – задался вопросом житель Октябрьского.

На обращение горожанина отреагировали сотрудники мэрии. Чиновники заявили, что ремонт начался, когда дождя еще не было.

– Как только начался дождь, ремонт приостановили. Асфальтирование дорожники продолжат, когда прекратится дождь и просохнет дорога, – заверила администрация.


Горожанин в ответ возразил, заявив, что работы по укладке нового дорожного полотна не были приостановлены из-за непогоды, поскольку опубликованный им снимок был сделан в тот самый момент, когда рабочие «клали асфальт прямо в лужу».

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Октябрьский
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