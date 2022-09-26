Мобилизованным россиянам дали новую льготу

09:41, 26 сен 2022

Мобилизованным гражданам России теперь не придется оплачивать услуги по оформлению доверенностей и выдаче согласий законным представителям несовершеннолетних. Об этом сообщают в Федеральной нотариальной палате.







«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата», — цитирует Федеральную нотариальную палату РБК. В палате добавили, что перечень «дежурных нотариальных контор» в регионах будет определять нотариальная палата соответствующего субъекта РФ.





Мобилизованных граждан освободят от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусу. Льгота распространяется на услуги по удостоверению доверенностей, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей, а также ряд других.

Читайте также: Какие выплаты получат мобилизованные в Башкирии

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram