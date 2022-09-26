Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Куда жаловаться на нарушения при мобилизации в Башкирии

Куда жаловаться на нарушения при мобилизации в Башкирии

10:19, 26 сен 2022

В Башкирии появился центр содействия тем, кого мобилизовали ошибочно. Каждый может туда написать или позвонить.



На базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных.

В Республике Башкортостан мы принимаем обращения в региональном исполкоме Народного фронта по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, д.1, каб. 138.

Наш телефон: 8 (347) 273-55-44. Также сигналы принимаем в наших региональных группах Народный фронт I Республика Башкортостан и https://ok.ru/onfbashkortostan


Мобилизация - это закон и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы.

— Нам пишут люди, что получили повестки по ошибке. Мы все данные уточняем, ВУС, ФИО, откуда призывался и работаем напрямую с районными военкоматами адресно. Обращений много. Очень хотелось бы попросить людей не звонить нам и не писать с просьбой узнать наше мнение о том, мобилизуют ли того или иного жителя Башкирии если у него есть дети, возраст не тот или еще что-то. Мы сейчас работаем только с теми, кто уже попал в военкоматы, — рассказали в ОНФ региона.

Читайте также:

Мобилизованным россиянам дали новую льготу
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: мобилизация
Читайте также

Раскрыты главные критерии отбора при частичной мобилизации
Общество в Башкирии
Раскрыты главные критерии отбора при частичной мобилизации
Как избежать мобилизации при вручении повестки по ошибке
Общество в Башкирии
Как избежать мобилизации при вручении повестки по ошибке
Студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации
Общество в Башкирии
Студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации
Путин подписал указ о частичной мобилизации в России
Политика в Башкирии
Путин подписал указ о частичной мобилизации в России


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: