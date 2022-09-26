Куда жаловаться на нарушения при мобилизации в Башкирии

10:19, 26 сен 2022

В Башкирии появился центр содействия тем, кого мобилизовали ошибочно. Каждый может туда написать или позвонить.







На базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных.



В Республике Башкортостан мы принимаем обращения в региональном исполкоме Народного фронта по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, д.1, каб. 138.



Наш телефон: 8 (347) 273-55-44. Также сигналы принимаем в наших региональных группах Народный фронт I Республика Башкортостан и https://ok.ru/onfbashkortostan





Мобилизация - это закон и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы.



— Нам пишут люди, что получили повестки по ошибке. Мы все данные уточняем, ВУС, ФИО, откуда призывался и работаем напрямую с районными военкоматами адресно. Обращений много. Очень хотелось бы попросить людей не звонить нам и не писать с просьбой узнать наше мнение о том, мобилизуют ли того или иного жителя Башкирии если у него есть дети, возраст не тот или еще что-то. Мы сейчас работаем только с теми, кто уже попал в военкоматы, — рассказали в ОНФ региона.

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