Инструкция о том, какие документы и доверенности стоит оформить, если вас мобилизовали

10:55, 26 сен 2022

В России продолжается частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным. Что стоит предусмотреть призывникам с юридической точки зрения и какие документы немедленно оформить?



Публикуем простую инструкцию от адвоката Валерии Качуры.







Что я рекомендую сделать тем, кто мобилизован, тем, кто может попасть под мобилизацию, да и вообще всем? Задуматься!

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Во-первых, вам стоит подготовить «красный конверт». Это конверт со всеми явками/паролями/инструкциями ко входам во все личные кабинеты на сайтах и мобильных приложениях («Госуслуги», банки, инвестиции и так далее) и их списком. Также, если в семье было принято разделение обязанностей — один платил по одним счетам, другой — по другим, напишите инструкцию: что, когда и как делается. Туда же идут контакты друзей и родственников на случай, если будет нужно их о чем-то оповестить.





Во-вторых, следует составить генеральную доверенность на супругу или другого доверенного человека (лучше с правом передоверия). Доверенность должна давать право представления во всех госорганах, совершения любых сделок и так далее. Меня спрашивают: зачем это? Для начала, чтобы этот человек смог быть вашим представителем по жалобам, смог получать от вас любые справки в случае необходимости. К тому же может случиться, что вам будут срочно нужны деньги, придется, к примеру, продать недвижимость, а без согласия супруга этого не сделать. На этот случай спасет доверенность.



В-третьих, дайте согласие на выезд ребенка за границу. На границе этого не спрашивают, но при получении визы может понадобиться.









В-четвертых, завещание. Предварительно обсудите это с близкими.



В-пятых, если вы экстренно вступаете в брак — рассмотрите такую опцию, как брачный договор. Может спасти опять-таки от проволочек при продаже недвижимости, при получении доверенности, изменении порядка наследования и тому подобного.

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