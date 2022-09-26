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Пункт встречи мобилизованных организован в Илишевском районе Башкирии

Пункт встречи мобилизованных организован в Илишевском районе Башкирии

11:31, 26 сен 2022

В Илишевском районе заработал пункт встречи воинов, которые готовятся к отправке в зону боевых действий на Украине. Соответствующее поручение в минувшую субботу дал глава Башкирии, а уже в воскресенье в пункте встречали первых ребят из Бураевского, Архангельского, Кармаскалинского и Мишкинского районов.



Пункт является последней остановкой на башкирской земле – здесь будущие бойцы могут умыться, отдохнуть, пообедать и привести себя в порядок. Глава Илишевского района Ильдар Мустафин рассказал агентству «Башинформ» о том, что на поручение Радия Хабирова откликнулись все предприятия и местные жители. Дорожники быстро обустроили подъездную дорогу, строители смонтировали санитарную зону, где можно умыться, сельхозпредприятия подвозят продукты, местные кафе готовят обеды, а школьные учителя соорудили обеденные столы. При этом местные жители также не остаются в стороне и приносят много еды и разных принадлежностей, которые могут понадобиться военнослужащим – каждый может выбрать что ему нужно.


При этом представители организации «Боевое братство» уже пообщались с ребятами, дали советы, а местные артисты организовали для них концерт. Пункт встречи развернули буквально за пять часов, и теперь он будет работать практически круглосуточно. Как раз сегодня здесь готовятся встречать еще одну партию будущих воинов.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: ИлишТВ
Теги: Илишевский район мобилизация
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