14:11, 26 сен 2022

Сегодня, 26 сентября, автобус с мобилизованными жителями Башкирии отправился из Стерлитамака. Они выехали к местам боевого слаживания и подготовки к участию в специальной военной операции.







На проводах присутствовал и глава Башкирии Радий Хабиров. Он пожелал бойцам успешно выполнить поставленные задачи и вернуться домой к родным и близким.



— Уважаемые земляки! Мы сегодня собрались здесь, а в душе у нас два слова — уважение и благодарность. Уважение вам как настоящим мужчинам. Время сейчас непростое, но оно рождает настоящих мужчин. И благодарность — за то, что идете нас защищать, защищать страну, измученных людей Донбасса, которые в эти дни принимают решение о вхождении в состав нашей большой страны.





Председатель правления общественной организации «Союз участников вооруженного конфликта в Чеченской Республике "Набат"», ветеран боевых действий Ильдус Маняпов пожелал будущим защитникам Родины, чтобы они с честью выполнили свой долг.



— Среди вас есть ветераны боевых действий с большим опытом. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! — сказал он.



Жителей благословили священнослужитель православной церкви, благочинный по городу Стерлитамаку и Стерлитамакскому району Павел Миронов и имам-хатыб Стерлитамакской мусульманской религиозной организации Ришат-хазрат.

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Фото: glavarb