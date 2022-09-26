Бойцы добровольческого батальона имени Шаймуратова вышли на связь

17:11, 26 сен 2022

Добровольческий батальон имени генерал-майора Минигали Шаймуратова вышел на связь и поделился своими наблюдениями. Об это в своих соцсетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.







«Больше трех недель «Шаймуратовцы» на передовой, круглосуточное дежурство на позициях, окопная жизнь, нескончаемые обстрелы врага и вера в нашу Победу, - сообщили «Шаймуратовцы». – Моральный дух личного состава высокий, взаимоотношения в условиях боевых действий крепчают, старшие присматривают за младшими, а командиры за всеми нами и еще успевают миллион других дел».



Местоположение батальона не сообщается, но известно, что они находятся в Херсонской области на передовой.





«Бойцы передают всем привет, благодарны за поддержку и веру в нас, и нашу Победу», - отмечается в сообщении.



Напомним, бойцы выдвинулись в зону проведения СВО в начале сентября.

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Фото: соцсети Радия Хабирова