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Бойцы добровольческого батальона имени Шаймуратова вышли на связь

Бойцы добровольческого батальона имени Шаймуратова вышли на связь

17:11, 26 сен 2022

Добровольческий батальон имени генерал-майора Минигали Шаймуратова вышел на связь и поделился своими наблюдениями. Об это в своих соцсетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.



«Больше трех недель «Шаймуратовцы» на передовой, круглосуточное дежурство на позициях, окопная жизнь, нескончаемые обстрелы врага и вера в нашу Победу, - сообщили «Шаймуратовцы». – Моральный дух личного состава высокий, взаимоотношения в условиях боевых действий крепчают, старшие присматривают за младшими, а командиры за всеми нами и еще успевают миллион других дел».

Местоположение батальона не сообщается, но известно, что они находятся в Херсонской области на передовой.


«Бойцы передают всем привет, благодарны за поддержку и веру в нас, и нашу Победу», - отмечается в сообщении.

Напомним, бойцы выдвинулись в зону проведения СВО в начале сентября. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: спецоперация Украина
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