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Стало известно, почему в Башкирии мобилизуют мужчин старше 35 лет

Стало известно, почему в Башкирии мобилизуют мужчин старше 35 лет

21:35, 26 сен 2022

Повестки этой категории вручают в том случае, если у них редкая специальность, сообщил военком Башкирии Михаил Блажевич на брифинге в центре управления регионом в понедельник, 26 сентября.



В первую очередь мобилизуют граждан в возрасте до 35 лет, состоящих в запасе, прошедших службу в армии. Преимущество отдается тем, кто имеет опыт участия в боевых действиях.

«В возрасте до 45 лет призывают тех, у кого дефицитные специальности, которых недостаточно в первом разряде, и добровольцев», — прокомментировал он.

Тех, кто явился в военкомат по собственному желанию, до получения повестки, мобилизуют в первую очередь, подчеркнул он. Порядка 30% призванных на службу — именно добровольцы.

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Источник: mkset.ru
Теги: мобилизация
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