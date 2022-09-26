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Какие льготы и выплаты положены при мобилизации

Какие льготы и выплаты положены при мобилизации

22:22, 26 сен 2022

Статус «Ветерана боевых действий», присваиваемый мобилизованным участникам спецоперации, предусматривает ряд льгот. Их перечень опубликовал официальный telegram-канал информирования граждан «Объясняем.рф».



Коммунальные льготы предполагают компенсацию платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%;

В качестве налоговых поощрений участники СВО будут освобождены от уплаты налога на имущество: квартиру, дом, гараж. При этом льгота будет предоставляться на один объект каждого вида имущества. Кроме того, ветеранам боевых действий не придется платить земельный налог с участка, не превышающего шесть соток. Льгота на транспортный налог будет зависеть от конкретного региона;


После выхода на пенсию участники спецоперации смогут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы. Военным также будет предоставляться вне очереди медицинская помощь в рамках программы госгарантий;

Вернувшиеся ветераны также получат трудовые льготы: возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время, оплачиваемый отпуск 15 календарных дней в дополнение к основному, возможность получения дополнительного профессионального образования, ежемесячные выплаты и надбавки к пенсии;



По состоянию на сентябрь текущего года ежемесячная выплата составит более 3 тысяч рублей. Пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца для ветеранов будет увеличена на 32% от размера социальной пенсии. При этом денежное содержание военнослужащего, участвующего в спецоперации, составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц, итоговая сумма зависит от воинского звания, воинской должности и стимулирующих надбавок.

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Источник: ura.news
Теги: мобилизация
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