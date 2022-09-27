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Погода в Башкирии 27 сентября 2022 года: заморозки и снег

Погода в Башкирии 27 сентября 2022 года: заморозки и снег

08:27, 27 сен 2022

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.



27 сентября ночью ожидается небольшой дождь, местами до умеренного. На северо-востоке республике пройдут дожди со снегом, в отдельных районах ожидается гололед, в горных районах установление временного снежного покрова, на дорогах гололедица.

Днем местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем +8...+13 градусов, по северо-востоку до +4 градусов.


28 сентября также ожидаются небольшие дожди, на северо-востоке дожди со снегом. В отдельных районах гололед, гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-3 градуса, днем +8...+13 градусов, по северо-востоку до +4 градусов.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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