Работникам каких предприятий в Башкирии предоставят бронь во время мобилизации

09:14, 27 сен 2022

В Башкирии на брифинге, посвященном вопросам мобилизации, министр промышленности и энергетики Башкирии Александр Шельдяев сообщил, какие предприятия и организации могут предоставлять бронь работникам во время мобилизации. Речь идет временном освобождении сотрудников от призыва на мобилизацию для обеспечения работы предприятия.







«У нас есть два перечня предприятий. Это 14 предприятий, которые входят в структуру оборонно-промышленного комплекса. Этот реестр утвержден на федеральном уровне приказом Минпромтрога РФ. И есть более 30 предприятий, у которых есть мобилизационные задания.



Кроме того есть предприятия, которые исполняют гособоронзаказ и являются соисполнителями. Списки мы формируем и отправляем в наши военкоматы», — сообщил Александр Шельдяев.



Как отметил министр, от призыва также могут быть освобождены и работники гражданских предприятий. Речь идет о высококвалифицированных сотрудниках.





«Чтобы наша промышленность, как говорится, не встала, эти критически важные специалисты должны работать. Здесь мы тоже составляем пофамильные списки. Сегодня-завтра мы доработаем эти списки и предоставим во все районные вонкоматы», — уточнил министр.



Он обратился к руководителям предприятий и организаций республики: «Завтра с утра формируйте список – чем занимается специалист, почему он критически необходим в производственном процессе, и направляйте к нам в министерство».

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