Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Куюргазинского района Башкирии Роберт Амекачев

09:27, 27 сен 2022

В ходе спецоперации России на Украине погиб уроженец Башкирии Роберт Амекачев. Об этом накануне, 26 сентября, сообщил глава Куюргазинского района Юлай Ильясов.







По его словам, погибший был старшим механиком-водителем мотострелковой роты мотострелкового батальона гвардии. Известно, что сержант был уроженцем деревни Павловки в Куюргазинском районе.



— У нас большое горе, еще одна потеря... При исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк, — написал Ильясов.





О дате и времени церемонии прощания глава района пообещал сообщить позже.



— Искренне соболезнуем родителям, семье и всем родным и близким Роберта... Пусть земля ему будет пухом... Вечная память герою! — сообщил Ильясов.



Ранее сообщалось о том, что в Куюргазинском районе Башкирии простились с погибшим на Украине отцом троих детей.

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Фото: Юлай Ильясов / Vk.com