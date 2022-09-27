Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Куюргазинского района Башкирии Роберт Амекачев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Куюргазинского района Башкирии Роберт Амекачев

09:27, 27 сен 2022

В ходе спецоперации России на Украине погиб уроженец Башкирии Роберт Амекачев. Об этом накануне, 26 сентября, сообщил глава Куюргазинского района Юлай Ильясов.



По его словам, погибший был старшим механиком-водителем мотострелковой роты мотострелкового батальона гвардии. Известно, что сержант был уроженцем деревни Павловки в Куюргазинском районе.

— У нас большое горе, еще одна потеря... При исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк, — написал Ильясов.


О дате и времени церемонии прощания глава района пообещал сообщить позже.

— Искренне соболезнуем родителям, семье и всем родным и близким Роберта... Пусть земля ему будет пухом... Вечная память герою! — сообщил Ильясов.

Ранее сообщалось о том, что в Куюргазинском районе Башкирии простились с погибшим на Украине отцом троих детей.

Читайте также:

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Салаватского района Башкирии Максут Халджанов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: Юлай Ильясов / Vk.com
Теги: Куюргазинский район Погибшие на Украине
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильгиз Алтыншин
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильгиз Алтыншин
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Саитов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Саитов
В Башкирии простились с погибшим на Украине отцом троих детей
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим на Украине отцом троих детей
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Азат Музафаров
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Азат Музафаров


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: