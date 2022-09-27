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Какие выплаты положены добровольцам из Башкортостана, участвующим в СВО на Украине

Какие выплаты положены добровольцам из Башкортостана, участвующим в СВО на Украине

09:33, 27 сен 2022

Накануне, депутаты Башкирии приняли законопроект, согласно которому семьи погибших на Украине добровольцев имеют право на единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей. Так, портал «Объясняем.рф» сообщает о дополнительных спецвыплатах добровольцам из Башкирии.



Специальные выплаты делятся на две части категории: региональные и федеральные.

В перечень региональных выплат вошли:

Суточные в размере двух тысяч рублей каждому добровольцу с момента подписания контракта.

Единовременное пособие по истечении 90 дней с момента подписания контракта в размере 200 тысяч рублей
К федеральным специальным выплатам порта «Объясняем.рф» включает:

8 000 рублей — за каждый день ведения активных действий.


от 220 тысяч рублей — зарплата.
3,29 млн рублей — это страховые выплаты в случае тяжелого ранения.
3,07 млн рублей — в случае легкого ранения.
12,4 млн рублей — в случае гибели единовременно и ежемесячные денежные компенсации членам семьи.
Напомним, что в Башкирии сформировано два добровольческих отряда: им. М. Шаймуратова и А. Доставалова. Ранее глава Башкирии заявлял, что участники отрядов «находятся на передовой и вступили в бой».

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Источник: mkset.ru
Теги: Украина добровольцы выплаты
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