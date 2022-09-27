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Когда закончится отправка мобилизованных жителей Башкирии

Когда закончится отправка мобилизованных жителей Башкирии

09:53, 27 сен 2022

Отправка мобилизованных граждан в Башкирии продлится до 30 сентября. Об этом сообщили власти региона. Между тем специалисты горячей линии по вопросам частичной мобилизации в России рассказали, как долго в России будет проходить набор запасников для службы в армии.



— Дата окончания частичной мобилизации граждан открытая, — сообщили в службе. — Она будет продолжаться, пока не закончится специальная военная операция на территории Украины.

Призванные по мобилизации получают статус военнослужащих по контракту, что, в свою очередь, дает им ряд привилегий. В частности, речь идет о льготах, страховых выплатах, повышенной оплате — как до попадания в зону проведения спецоперации, так и уже во время.


— С прибытием в зону СВО значительно вырастает денежное довольствие. При ведении боевых действий можно получать от 200 до 300 тысяч рублей в месяц, — сказал военком Башкирии.

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Источник: ufa1.ru
Теги: мобилизация
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