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Военком Башкортостана рассказал, почему часть мобилизованных сама покупает себе обмундирование

Военком Башкортостана рассказал, почему часть мобилизованных сама покупает себе обмундирование

10:43, 27 сен 2022

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич ответил жителям, которые жаловались, что некоторые мобилизованные сами себе покупали обмундирование. По их словам, в военкоматах им выдавали целый «список покупок». Как объяснил Блажевич, никто призывников к самостоятельным покупкам не склонял. Рассказываем подробности сегодня, 27 сентября.



Жители Башкирии заявляли о проблемах с обеспечением через соцсети на страницах главы Башкирии.

— Обеспечьте мужчин средствами защиты и нормальным обмундированием. Родственники пишут, что караул, — написала одна из подписчиц главы региона Олеся.

— Даются огромные списки для покупок. Куда это годится? Столько средств расходуется на оборону страны, а элементарным снабдить не могут, — добавила Алина.

В соцсетях им ответила специалист рабочей группы при администрации главы Башкирии Эльвира Галаутдинова. По ее словам, всем необходимым мобилизованных обеспечит Министерство обороны, но некоторые отправились в своей одежде и обуви.


— Кто-то захотел купить себе что-то удобное на время в пути, это их личное желание. Никакой обязанности покупать вещи у жителей Башкортостана, которые подпадают под частичную мобилизацию, нет. Кроме этого, на время пути наших жителей обеспечат питанием, — заверила чиновница.

Военком Михаил Блажевич позже пояснил, что никого из мобилизованных самостоятельно покупать обмундирования не заставляли.

— Есть много молодых людей, в основном добровольцы, которые имеют боевой опыт, знают, что им пригодится, они сами покупают. Это личное желание, мы не можем этому препятствовать, — рассказал он в прямом эфире Центра управления Башкирии.

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Источник: ufa1.ru
Теги: мобилизация
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