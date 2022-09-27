В Башкортостане мобилизовали 12 артистов и сотрудников Сибайской филармонии

13:15, 27 сен 2022

В Башкирии по частичной мобилизации на спецоперацию на Украине и Донбассе призвали 12 артистов и сотрудников Сибайской филармонии. Проводы состоялись у здания городского военкомата 26 сентября. Об этом сообщили в самом концертно-театральном объединении.



Помимо сотрудников филармонии, призванными оказались также трое мужчин из Сибайского государственного башкирского драматического театра имени Мубарякова и директор колледжа искусств Замир Янтурин.



Мобилизованные отправились в путь, исполняя в автобусе башкирские песни. Ролик с ними завирусился в сети.



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Фото: vk.com // Сибайское концертно-театральное объединение