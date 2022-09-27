Боец из Татышлинского района Башкирии на угнанном у ВСУ-шников БТР вывез раненного командира

16:10, 27 сен 2022

Боец отряда добровольцев «Барс-17» из Татышлинского района угнал у ВСУ-шников БТР



Его зовут Фанис Хусаинов, выяснилось, что на угнанном БТР он вывез раненного командира, генерал-майора с позывным «Ставрополь».







Фанис родился в селе Новокайпаново Татышлинского района. Окончил сельскохозяйственный колледж, выучился на тракториста. В 2016-2017 году служил в армии, в Цхинвале.



В июне ушел добровольцем для участия в СВО, служил в батальоне «Барс 17», 3 роте. 3 сентября один вышел на спецзадание, чтобы добыть «языка» – натовского наемника. В ходе операции произошло боестолкновение, со стороны противника 7 человек на БТР. Фанис уничтожил двоих, одного взял в плен, остальные сбежали. Завел БТР с пленным и вывел в расположение союзных войск.





5 сентября базу обстреляли из американских РСЗО «Хаймарс». Снаряд попал в здание, где ремонтировал автомобиль УАЗ его земляк. Он получил контузию и осколочные ранения, самого Фаниса контузило. Наш герой вызволил земляка из развалин и быстро доставил в военный госпиталь.



Через сутки занимаемые позиции атаковали превосходящие силы противника. В ходе боестолкновения был ранен генерал-майор с позывным «Ставрополь», которого Фанис вывез на своем захваченном БТР.



18 сентября прибыл на малую родину на отдых. Завтра Фанис Хусаинов снова отправляется для участия в боевых действиях.

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Фото: Техас Хабирова/телеграм канал