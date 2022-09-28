Когда в Башкортостане вновь потеплеет
08:31, 28 сен 2022
В конце сентября в Башкирии будет достаточно холодно: днем температура воздуха опустится до +6 градусов, ночью похолодает до +3, +4 градусов.
Такая погода продержится недолго. В понедельник, 3 октября, днем воздух прогреется до +15 градусов, а к среде потеплеет до +18 градусов. Ночью температура воздуха повысится до +9 градусов.
7 и 8 октября ожидается небольшое понижение: до +14 градусов днем. Ночью температура не изменится.
Новая волна небольшого потепления будет 9 октября — до +16 градусов днем и до +11 градусов ночью.
К середине месяца столбик термометра вновь вернется к +6 градусов днем и +2 градусам ночью.
С этого времени начнется похолодание, вплоть до отрицательных температур в дневное время с 24 октября.
Первая половина октября будет преимущественно без осадков.