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Когда в Башкортостане вновь потеплеет

Когда в Башкортостане вновь потеплеет

08:31, 28 сен 2022

В конце сентября в Башкирии будет достаточно холодно: днем температура воздуха опустится до +6 градусов, ночью похолодает до +3, +4 градусов.



Такая погода продержится недолго. В понедельник, 3 октября, днем воздух прогреется до +15 градусов, а к среде потеплеет до +18 градусов. Ночью температура воздуха повысится до +9 градусов.

7 и 8 октября ожидается небольшое понижение: до +14 градусов днем. Ночью температура не изменится.

Новая волна небольшого потепления будет 9 октября — до +16 градусов днем и до +11 градусов ночью.


К середине месяца столбик термометра вновь вернется к +6 градусов днем и +2 градусам ночью.

С этого времени начнется похолодание, вплоть до отрицательных температур в дневное время с 24 октября.

Первая половина октября будет преимущественно без осадков.

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Источник: i-gazeta.com
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