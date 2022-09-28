Кто будет оплачивать алименты, если отца призвали по мобилизации

09:18, 28 сен 2022

Как показали первые дни объявленной на прошлой неделе Владимиром Путиным частичной мобилизации, семейное положение запасника влияет на решение о его призыве в исключительных случаях, наличие одного, двух и даже трех детей — не повод для отсрочки. Так среди мобилизованных оказываются отцы, в том числе те, кто живет отдельно и платит на ребенка алименты. Что теперь будет с этими детьми и алиментами на их содержание?







Обязанность родителя содержать ребенка установлена законом и не отменяется ничем — даже при лишении родительских прав она сохраняется. Мобилизация военнообязанного тоже не отменяет его обязанностей как родителя. Поэтому алименты он платить продолжит.



— При мобилизации человек не освобожден от уплаты алиментов. Вычитать их будут из довольствия в размере, который определен решением суда, — говорит юрист Евгений Крылов.





Денежное довольствие — это аналог зарплаты у военнослужащих. Военный комиссар Якутии Александр Авдонин на прошлой неделе заявил, что мобилизованные будут получать от 205 тысяч рублей в месяц, но на самом деле размер довольствия в каждом случае устанавливается отдельно, поскольку зависит от многих факторов.



— Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, — объяснял ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.



По его словам, деньги начисляются на персональный счет военнослужащего, с которого он сможет полностью или частично перевести их членам семьи. Они также могут пойти на уплату алиментов.









Отсрочку от военной службы отец может получить по различным причинам, но если говорить именно об отцовстве, то вариантов два: либо отец воспитывает ребенка в одиночку, либо у него на иждивении как минимум четверо детей младше 16 лет. Это подтвердили в Министерстве обороны: ведомство выпустило разъяснения о порядке мобилизации. В министерстве также уточняют, что иждивенцами признаются не только родные и усыновленные дети — например, если мужчина женился на женщине с двумя детьми и еще двое родились от него, то он имеет право на отсрочку.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram