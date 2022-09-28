Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бижбулякского района Башкирии Ришат Низамов

11:51, 28 сен 2022

Во время спецоперации России на Украине погиб доброволец батальона имени Шаймуратова 49-летний Ришат Низамов. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил глава Бижбулякского района Артур Зарипов.



По словам руководителя администрации, погибший был уроженцем села Дюсаново.







— В извещении написано, [что он] гранатометчик из Шаймуратовского батальона, — рассказал UFA1.RU Артур Зарипов. — Вчера только извещение поступило. Ему бы 25 октября 50 лет исполнилось. Он в возрасте был, добровольцем ушел служить. Хороший такой парень был. Я встречался с ним, общался.



Глава района отметил, что у Низамова не было ни жены, ни детей, но у него остались братья, сестра и мама.



— Четверо детей их было в семье: три брата и сестра, — сказал Артур Зарипов.





О точной дате похорон, как сообщил глава района, пока неизвестно.



— Ждем, когда привезут, — добавил Зарипов.



Ранее сообщалось о том, что на Украине в ходе спецоперации при выполнении боевой задачи погиб уроженец Бижбулякского района Башкирии Нафиков Рамзаль Марсельевич

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Фото: Артур Зарипов/vk