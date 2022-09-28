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Строители из Башкирии имеют шанс получить отсрочку от мобилизации

Строители из Башкирии имеют шанс получить отсрочку от мобилизации

12:05, 28 сен 2022

Застройщики Башкирии, Крыма и Краснодарского края обратились к главе Минстроя России Иреку Файзуллину с просьбой об отсрочке мобилизации для работников строительной отрасли. Как передает РБК Уфа, обращение уже направили и Радию Хабирову.



В тексте документа отмечается, что возможность такого решения продиктована необходимостью обеспечения нормальной, бесперебойной работы строительных организаций, в том числе выполнения задач нацпроектов и ввода в эксплуатацию жилья.

Застройщики также составили список специальностей, для которых предлагается рассмотреть возможность отсрочки. Среди них руководители компаний, проектов и отраслевых отделов, инженеры, архитекторы, конструкторы, специалисты IT и рабочие основного производства с профильным образованием.

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Источник: proural.info
Теги: мобилизация отсрочка спецоперация
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