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В Башкортостане прогнозируется мокрый снег и сильное понижение температуры

В Башкортостане прогнозируется мокрый снег и сильное понижение температуры

21:33, 28 сен 2022

Башгидрометцентр рассказал, какой будет погода в республике в ближайшие два дня. Синоптики пообещали 29 и 30 сентября мокрый снег, дожди. Температура опустится до -6°.



Непогода настигнет уже 29 сентября. Жители республики увидят мокрый снег и его отложение на проводах и деревьях. Ветер будет восточный с сильными порывами. Температура воздуха ночью 0,+5°, при прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1,-6°, днем +2,+7°.

На следующий день, 30 сентября, также пройдут дожди и мокрый снег. Ветер пообещали умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5°, при прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°, днем +3,+8°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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