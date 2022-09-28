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В Башкирии могут мобилизовать отслуживших срочников

В Башкирии могут мобилизовать отслуживших срочников

21:45, 28 сен 2022

Власти объяснили, что их могут мобилизовать после возвращения со службы уже в октябре.



Солдат, которые отслужили и были демобилизованы в октябре, могут призвать в рамках частичной мобилизации после увольнения в запас. Об этом сообщается на запущенном правительством портале «Объясняем.рф».

Как сообщал ранее военком Башкирии Михаил Блажевич заявил, что законных оснований не призывать только что отслуживших срочников нет. При этом он пообещал относиться к мужчинам, которые прошли службу в армии и осенью вернутся домой, «крайне осторожно» и не призывать их по частичной мобилизации сразу. Так, при постановке на учет им не станут выдавать повестки.


Однако, добавил военком, вполне вероятно, что будут призывать тех, кто также демобилизовался сравнительно недавно — весной. В первую очередь — обладателей редких военных специальностей.

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Источник: mkset.ru
Теги: мобилизация
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