В Башкирии могут мобилизовать отслуживших срочников
21:45, 28 сен 2022
Власти объяснили, что их могут мобилизовать после возвращения со службы уже в октябре.
Солдат, которые отслужили и были демобилизованы в октябре, могут призвать в рамках частичной мобилизации после увольнения в запас. Об этом сообщается на запущенном правительством портале «Объясняем.рф».
Как сообщал ранее военком Башкирии Михаил Блажевич заявил, что законных оснований не призывать только что отслуживших срочников нет. При этом он пообещал относиться к мужчинам, которые прошли службу в армии и осенью вернутся домой, «крайне осторожно» и не призывать их по частичной мобилизации сразу. Так, при постановке на учет им не станут выдавать повестки.
Однако, добавил военком, вполне вероятно, что будут призывать тех, кто также демобилизовался сравнительно недавно — весной. В первую очередь — обладателей редких военных специальностей.
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