Куда обратиться по вопросам частичной мобилизации
09:20, 29 сен 2022
Жители Башкирии по всем возникающим вопросам по частичной мобилизации могут обратиться на «горячий телефон» прокуратуры Уфы, в Ситуационный центр Башкирии, в центры содействия при ОНФ.
«Горячая линия» прокуратуры Уфы
В прокуратуре Уфы организована «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации. Оставить жалобы о нарушениях во время частичной мобилизации можно по телефонам: (34-72) 76-46-84, 8-965-923-38-79.
Ситуационный центр Башкирии
По номеру 122, кнопка 1 теперь консультируют по вопросам частичной мобилизации.
Обращения жителей принимаются ежедневно с 8 до 20 часов, без перерыва и выходных дней.
️Центр содействия при ОНФ
На базе отделений ОНФ развернулись центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу. Обращения принимаются по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 1, каб. 138. Телефон: 8 (347) 273-55-44.