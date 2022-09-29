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Родственники мобилизованных из Башкирии солдат смогут передать им посылки

Родственники мобилизованных из Башкирии солдат смогут передать им посылки

11:51, 29 сен 2022

Родственники мобилизованных из Башкирии солдат смогут отправлять посылки своим близким в Пензу. Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов сообщил, что передачки солдатам будут увозить каждую неделю по пятницам. Первый транспорт с грузом отправится 30 сентября в 09:00. Посылки можно приносить до 08:00 30 сентября.



В Пензе сейчас находится советник главы Башкирии Юрий Орда, представляющий интересы призывников из республики. Он будет помогать военнослужащим решать бытовые вопросы и держать связь с родственниками.

— Многие из вас его хорошо знают. Юрий — руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Отклик». Они занимаются поисками без вести пропавших людей. На днях Юрий Алексеевич был мобилизован и вместе с другими стерлитамакскими ребятами отправился в Пензу на боевое слаживание, — сказал Рустем Газизов.


На коробке посылки нужно написать ФИО призывника и его номер телефона. Принимать их будут в местном отделении партии «Единая Россия» и в военкомате Стерлитамака и Стерлитамакского района. Телефон для справок: 8(3473)20-94-84, 8-937-84-60-279 (с 09:00 до 18:00).

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Источник: proural.info
Теги: мобилизация спецоперация Стерлитамак
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