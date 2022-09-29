Батальон добровольцев имени Доставалова из Башкирии, действующий в зоне СВО, вышел на связь

14:00, 29 сен 2022

Башкирский батальон добровольцев имени Героя России Александр Доставалова вышел на связь из зоны специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях 29 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров.







– Парни работают, достойно выполняют воинский долг. Пишут, что на посту, все есть, и шлют всем родным и близким весточку, – написал руководитель региона.



К своей публикации он прикрепил скриншот переписки с участником СВО, который рассказал, что военнослужащие батальона используют «навыки, полученные во время боевого слаживания» и «в полной мере» применяют «ночные и тепловизионные прицелы, а также дроны», которые передала республика.

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