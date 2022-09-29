Погода в Башкирии 30 сентября 2022 года: сильное похолодание

23:29, 29 сен 2022

В Башкирии ожидаются ночные заморозки и мокрый снег. синоптики предупредили о сильном похолодании.







Так, по данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по югу республики — до умеренных, в северо-восточных районах республики — без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 0, +5 градусов, при прояснениях прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +3, +8 градусов.



Ветер ожидается восточный умеренный.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram