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В Башкирии прогнозируется теплая погода в выходные

В Башкирии прогнозируется теплая погода в выходные

09:36, 30 сен 2022

Метеорологи Башгидрометцентра представили очередной прогноз погоды на ближайшие выходные. По данным синоптиков, в Башкирии ожидается в основном теплая и солнечная погода, за исключением южных районов республики.



Так, в предстоящую субботу, 1 октября, в регионе прогнозируется умеренный юго-восточный умеренный ветер, температура воздуха ночью +1, +4 , днем столбики термометров поднимутся до +6, +11 , без существенных осадков. Однако в южных районах ночью прогнозируется небольшой дождь со снегом.

В воскресенье, 2 октября, в Башкирии также без существенных осадков. Ветер немного усилится до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит около -1, +4 градусов Цельсия, а днем потеплеет до +10, +15 градусов Цельсия.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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