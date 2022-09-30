С мобилизованных россиян прекратят взыскание долгов

11:29, 30 сен 2022

Исполнительные производства в отношении мобилизованных будут приостановлены. Для подачи заявления о приостановке мер взыскания во всех военкоматах регионов будут находиться сотрудники Федеральной Службы Судебных Приставов.







«Исполнительное производство в отношении военнослужащих, призванных на военную службу в Вооруженные силы РФ или другие войска и воинские формирования, созданные в соответствии с законодательством РФ, будет приостановлено», — сообщается в telegram-канале «Объясняем.рф». Также поясняется, что заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов.

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