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В Баймаке мобилизовали сына мэра

В Баймаке мобилизовали сына мэра

14:14, 30 сен 2022

Фото с сыном и напутствия ему на странице в социальных сетях опубликовал мэр Баймака Радмил Исянбаев 28 сентября.

На своей странице в социальной сети мэр города Баймак Радмил Исянбаев еще в среду разместил фото с сыном, которое снабдил трогательной подписью.



Первый в семье, всегда за справедливость, дружелюбный, надёжный друг и всегда ответственный! Мы вместе! Мы тебя любим и ждём! - 
мэр Баймака Радмил Исянбаев

Личное фото с сыном мэр Баймака разместил сразу после публикации фотографий с проводов жителей города, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, к местам боевого слаживания. В своем первом посте мэр сразу указал, что провожают детей родители, и как выяснилось это говорил он в том числе о себе.

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Источник: mkset.ru
Фото: vk.com Радмил Исянбаев
Теги: мобилизация спецоперация Баймак
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