В Башкирии объявили набор добровольцев в батальон имени Салавата Юлаева
11:31, 01 окт 2022
В Башкирии объявили о наборе в народный батальон имени Салавата Юлаева для участия в военной спецоперации. Решение о его создании принято на днях.
Главное условие для вступления в ряды батальона – наличие опыта службы в горячих точках и участие в боевых действиях. Инициаторы создания считают, что сейчас не время отсиживаться, когда там, за ленточкой, нашу страну защищают молодые ребята.
- У нас есть боевой опыт, мы можем защитить наше Отечество, - говорит полковник в отставке Артур Юмагужин. - Мы не должны сидеть, сложа руки, и ждать, когда к нам придет фашизм и нацизм. Мы должны сами уничтожить их логово.
Отметим, что в Башкирии уже создано два добровольческих батальона имени Шаймуратова и Доставалова, которые сейчас находятся в зоне СВО.
Всех, кто готов вступить в ряды батальона имени Салавата Юлаева, ждут по адресу бульвар Славы, д. 6 (ДОСААФ РБ) с 11:00 до 20:00. Все вопросы можно задать по телефону +7 919 60-707-39.