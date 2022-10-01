В Башкирии объявили набор добровольцев в батальон имени Салавата Юлаева

11:31, 01 окт 2022

В Башкирии объявили о наборе в народный батальон имени Салавата Юлаева для участия в военной спецоперации. Решение о его создании принято на днях.







Главное условие для вступления в ряды батальона – наличие опыта службы в горячих точках и участие в боевых действиях. Инициаторы создания считают, что сейчас не время отсиживаться, когда там, за ленточкой, нашу страну защищают молодые ребята.



- У нас есть боевой опыт, мы можем защитить наше Отечество, - говорит полковник в отставке Артур Юмагужин. - Мы не должны сидеть, сложа руки, и ждать, когда к нам придет фашизм и нацизм. Мы должны сами уничтожить их логово.





Отметим, что в Башкирии уже создано два добровольческих батальона имени Шаймуратова и Доставалова, которые сейчас находятся в зоне СВО.



Всех, кто готов вступить в ряды батальона имени Салавата Юлаева, ждут по адресу бульвар Славы, д. 6 (ДОСААФ РБ) с 11:00 до 20:00. Все вопросы можно задать по телефону +7 919 60-707-39.

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