Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Мелеузовского района Башкирии Марсель Ямансарин

18:27, 01 окт 2022

Сегодня, 1 октября, в Башкирии простились с погибшим на Украине добровольцем Марселем Ямансариным. Об этом сообщил глава Мелеузовского района республики Рустэм Шамсутдинов.







Как рассказал Рустэм Шамсутдинов, в сентябре Марсель Ямансарин отметил свой 34-й день рождения. Он родился в Мелеузе в 1988 году, а в 2005 окончил Сибайский лицей. Учился Марсель Минихакович на отлично. Он учился в БГУ, а в 2008 году отправился служить в армию.



Через пять лет Марсель Ямансарин заключил контракт и служил на пункте отбора на военную службу. В этом августе в составе добровольческого батальона им. Шаймуратова отправился на спецоперацию.





Прощание с ним состоялось сегодня рядом с городским дворцом культуры в Мелеузе.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Мелеузовского района Башкирии Вадим Кучербаев.

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Фото: Рустэм Шамсутдинов / Vk.com