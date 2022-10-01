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Погода в Башкирии 2 октября 2022 года: тепло и без осадков

Погода в Башкирии 2 октября 2022 года: тепло и без осадков

22:12, 01 окт 2022

В первое воскресенье октября жителей Башкирии ждет теплая погода без осадков.

Несмотря на календарную середину осени, в Башкирии остается теплая погода без дождей. По данным Башгидромета, в воскресенье температура воздуха по республике ночью опустится до +3 градусов, а днем потеплеет до +15. При этом осадков в виде дождя или снега не ожидается, но небо будет затянуто тучами.



В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Днем в столице потеплеет до +13, а а ночью температура воздуха опустится до +8. При этом после девяти вечера в Уфе возможно усиление ветра до 16 метров в секунду. Снега или дождя в столице не ожидается.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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