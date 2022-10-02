В России не будут призывать женщин в рамках частичной мобилизации

09:51, 02 окт 2022

Женщин в рамках частичной мобилизации призывать не будут. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РИА «Новости».



«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — сказал министр.







Также не будут призывать в рамках частичной мобилизации студентов коммерческих вузов. В телеграм-канале Минобороны РФ сообщается, что завершается подготовка дополнительного указа президента, согласно которому студенты коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, привлекаться в ходе частичной мобилизации не будут.



Ранее сообщалось о том, что В России подписан указ об осеннем призыве 120 тысяч человек с 1 ноября.

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