В России не будут призывать женщин в рамках частичной мобилизации
09:51, 02 окт 2022
Женщин в рамках частичной мобилизации призывать не будут. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РИА «Новости».
«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — сказал министр.
Также не будут призывать в рамках частичной мобилизации студентов коммерческих вузов. В телеграм-канале Минобороны РФ сообщается, что завершается подготовка дополнительного указа президента, согласно которому студенты коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, привлекаться в ходе частичной мобилизации не будут.