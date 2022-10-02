Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Дюртюлинского района Башкирии Ранис Шаехов

11:17, 02 окт 2022

В субботу, 1 октября, прошла траурная церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации на Украине Ранисом Шаеховым. Об этом сообщил глава Дюртюлинского района Риф Юсупов.



Ранис родился в деревне Уткинеево, учился в деревне Суккулово. После окончания школы поступил в Дюртюлинский многопрофильный лицей. Погибший служил в Белгородской области гранатометчиком.







"И самое главное слово, которое сегодня уместно – это герой. Своим поступком простой парень, наш дюртюлинец, доказал всему миру, что есть герои, которые, не сдаются, готовы идти до конца за Отчизну", - написал Юсупов.



Выражаем соболезнования родным и близким.



Ранее сообщалось о том, что в ходе военной спецоперации на Украине погиб Айдар Фазылов из села Аюкаш Дюртюлинского района Башкирии.

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Фото: Риф Юсупов/ВК