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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Дюртюлинского района Башкирии Ранис Шаехов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Дюртюлинского района Башкирии Ранис Шаехов

11:17, 02 окт 2022

В субботу, 1 октября, прошла траурная церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации на Украине Ранисом Шаеховым. Об этом сообщил глава Дюртюлинского района Риф Юсупов.

Ранис родился в деревне Уткинеево, учился в деревне Суккулово. После окончания школы поступил в Дюртюлинский многопрофильный лицей. Погибший служил в Белгородской области гранатометчиком.



"И самое главное слово, которое сегодня уместно – это герой. Своим поступком простой парень, наш дюртюлинец, доказал всему миру, что есть герои, которые, не сдаются, готовы идти до конца за Отчизну", - написал Юсупов.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось о том, что в ходе военной спецоперации на Украине погиб Айдар Фазылов из села Аюкаш Дюртюлинского района Башкирии. 

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Фото: Риф Юсупов/ВК
Теги: Дюртюлинский район Погибшие на Украине спецоперация
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