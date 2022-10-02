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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бураевского района Башкирии Илдар Гилемханов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бураевского района Башкирии Илдар Гилемханов

11:30, 02 окт 2022

В субботу, 1 октября, в Бураевском районе простились с погибшим в ходе спецоперации старшим лейтенантом Илдаром Гилемхановым. Об этом сообщил глава района Рушан Гараев.



"Никакие слова не смогут приглушить нашу боль от этой невосполнимой потери. Имя нашего героя навсегда останется в наших сердцах и памяти", - написал глава муниципалитета.

Илдару Гилемханову было 58 лет. Он закончил школу в Кудашево, техническое училище по профессии сварщик. Работал в Уфе. Службу в армии проходил в 1984-1986 годах, после этого работал в МВД, ОВО при Октябрьском районе, служил в ОМОНе. В 1991 году перевелся в спецназ. В следующем году – в ППС Нефтекамска. С 1996 года работал старшим оперуполномоченным уголовного розыска, а в 2000 году перешел на работу в спецназ ФСИН.


Участник боевых действий в Чечне, Украине, Сирии и Ливии. Награжден медалями Жукова, Суворова, За боевые заслуги и За участие в военной операции в Сирии и др.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось о том, что в Бураевском районе Башкирии проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции на Украине Айнура Латыпова. 

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Фото: Рушан Гараев/ВК
Теги: Бураевский район Погибшие на Украине спецоперация Украина
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